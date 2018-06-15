В Кузбассе запустили линию новую линию по производству взрывчатки

«Угольная компания «Кузбассразрезуголь» запустила на Кедровском угольном разрезе в Кемерове линию по выпуску эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ) мощностью 48 тыс. тонн в год, сообщила Авант- партнер со ссылкой на пресс-службу компании.

Модульная мобильная технологическая линии будет работать в составе ООО «КРУ-Взрывпром». Компания вложила в этот проект 165 млн рублей. Новое производство позволит полностью покрыть потребности Кедровского разреза (29 тыс. тонн в год). На линии будет занято 32 человека.

УК «Кузбассразрезуголь» использует 210 тыс. тонн взрывчатых веществ ежегодно, около 60% из них эмульсионного типа.