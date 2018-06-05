АО КЭТК признано банкротом

В Кузбассе признано банкротом АО «Кемеровская электротранспортная компания» (АО КЭТК), на долю которого приходится более половины общедоступных пассажирских перевозок в Кемерове.

Как следует из материалов Арбитражного суда Кемеровской области, в мае 2017 года в суд поступило заявление новосибирского ООО «Кемеровоэлектротранс» о признании КЭТК банкротом. Заявление было мотивировано наличием просроченной кредиторской задолженности свыше трех месяцев. В июне 2017 года в отношении АО КЭТК была введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий.

По информации руководителя пресс-службы КЭТК Максима Гончаренко, сумма задолженности компании составляет около 250 млн руб. Главным кредитором является Пенсионный фонд РФ. При этом 150 млн руб. из общей суммы долга могут быть реструктуризированы, остальное, необходимо погасить немедленно.

В настоящее время КЭТК осуществляет пассажирские перевозки в полном объеме, но неизвестно, как долго это продлится. С 29 мая на территории трамвайного депо отключена электроэнергия, потому техобслуживание трамвайных вагонов компания полноценно осуществлять не может. Выпуск трамваев на линию будет осуществляться в максимально возможном объеме исправного подвижного состава.

АО КЭТК работает с 2005 года, на его долю приходится более 50% всех пассажирских перевозок. Ежедневно компания выпускает на линию 57 трамваев (всего их 86) и 60 троллейбусов (всего их около 100), которые работают по пяти трамвайным и девяти троллейбусным маршрутам. У администрации города Кемерово с КЭТК заключен договор аренды подвижного состава и инфраструктуры горэлектротранспорта.

В компании работает более 1000 человек, из них около 300 — водители.