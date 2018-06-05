В Кузбассе подвели промежуточные итоги праймериз «Единой России», которые проходили 3 июня.

По данным пресс-службы Кемеровского регионального отделения «Единой России» на утро 4 мая в них приняли участие около 188,6 тыс. человек или 8,96% от общего числа избирателей. Голосование проходило 286 счетных участках.

На каждый мандат депутата СНДКО претендовали по пять человек. Всего мандатов 46. Для участия в праймериз подали документы 251 человек.

Победители праймериз будут определены в третьей декаде июня, после объединения результатов электронного голосование и единого дня предварительного голосования.

Напомним, 9 сентября в Кузбассе пройдет более 20 избирательных кампаний в Советы народных депутатов различных уровней, в том числе и в региональный парламент. В ходе выборов будут распределены более 400 мандатов, избран мэр Новокузнецка и губернатор Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, предлагающий перенести дату единого дня голосования со второго воскресенья сентября на второе воскресенье октября. Авторы документа отмечают, что во второе воскресенье сентября подавляющее большинство выборов было отмечено рекордно низкой явкой избирателей на избирательные участки в день голосования.