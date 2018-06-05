2 июня в Кузбассе создано региональное отделение партии «Россия будущего», учредительный съезд которой прошел в Москве 19 мая.

На съезде в Москве 124 делегата из 60 регионов проголосовали за создание партии и 83 региональных отделений, утвердили устав и название.

Председателя у партии не будет, но будет центральный совет. В него вошли семь человек: юристы ФБК Иван Жданов и Александр Помазуев, директор ФБК Роман Рубанов, сотрудники ФБК Георгий Албуров, Любовь Соболь, Николай Ляскин, сотрудник штаба Навального Руслан Шаведдинов. Секретарем центрального совета партии стал Иван Жданов.

Сейчас сторонники господина Навального создают региональные отделения. Для регистрации партии в Минюсте РФ необходимо, чтобы реготделения существовали не менее чем в половине субъектов РФ.

В Кузбассе председателем регионального отделения путём тайного голосования был избран Александр Балашов.