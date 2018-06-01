Предприниматель из Кузбасса требует признать незаконным ввод в эксплуатацию здания «Зимней вишни»

Арбитражный суд Кемеровской области принял к производству иск предпринимателя Ирины Чувилкиной, требующей признать незаконным ввод в эксплуатацию торгового центра «Зимняя вишня», сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы суда.

Иск подан к инспекции госстройнадзора Кузбасса, региональной администрации и мэрии Кемерова. В качестве третьего лица суд постановил привлечь компанию-собственника торгового центра — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

Ирина Чувилкина требует признать незаконными действия госстройнадзора по выдаче заключения о соответствии объекта реконструкции второй очереди «Зимней вишни», действия обладминистрации по вводу в эксплуатацию комплекса и действия областной и городской администраций «в части составления паспорта безопасности на объект в отсутствие системы противопожарной защиты», указано в материалах суда.

Предприниматель также требует признать незаконным бездействие администрации Кузбасса, которая, согласно заявлению, не создала комиссию по расследованию причин трагедии в установленный законом срок.

По информации издания, Ирина Чувилкина владела в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» помещениями общей площадью 690 кв. м на первом и втором этажах здания, признанного аварийным.