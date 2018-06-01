Школьники Кузбасса сдали первый обязательный ЕГЭ

В среду в школах России началась сдача обязательных единых государственных экзаменов базового уровня.

Экзамен по математике по данным Рособрнадзора сдавали 585 тыс. человек, из них 563 тыс. — выпускники школ этого года… Это 80% участников основной волны ЕГЭ (731 тыс.) и 91% 11-классников (617 тыс.). Для проведения экзамена было организовано 5,1 тыс. пунктов во всех регионах РФ и за рубежом.

Первые экзамены основной волны ЕГЭ прошли в понедельник, 28 мая. Тогда 104 тыс. человек писали географию и информатику. Пока известно только о девяти удаленных за шпаргалки или использование мобильных телефонов.

Экзамен по математике — один из двух обязательных ЕГЭ наряду с русским языком, он нужен для получения школьного аттестата. С 2015 года математику можно сдавать в двух вариантах — в базовом и в усложненном профильном; профильный понадобится для поступления в вуз на математические специальности. «Базовая» и «профильная» математика проходит в разные дни: первое испытание школьники прошли в среду, а усложненный вариант пройдет сегодня, в пятницу, 1 июня.

Экзаменационная работа по «базовой» математике состоит из 20 заданий, на них отводится три часа. Работа, в отличие от других ЕГЭ, оценивается по пятибалльной шкале, и для успешной сдачи достаточно «тройки». В пятницу на «профильной» математике работы будут оцениваться уже по 100-балльной шкале, заданий будет больше, а сложность — выше.

В Кузбассе по данным областного департамента образования и науки, 28 мая экзамен по информатике и ИКТ сдали 1 643 человека, по географии – 355 человек.

Всего в 2018 году в Кузбассе ЕГЭ сдают 11 тыс. 602 человека, из них 10 тыс. 706 выпускников текущего учебного года, остальные – выпускники прошлых лет, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования.

30 мая 10 661 человек в Кемеровской области сдали единый государственный экзамен по математике базового уровня.

Для ЕГЭ по математике по всему региону были подготовлены 72 пункта проведения экзамена. Все они оборудованы видеокамерами и металлодетекторами.

Свои результаты выпускники узнают 15 июня. Еще один обязательный ЕГЭ, по русскому языку, пройдет в регионе 6 июня.

Основной период проведения ЕГЭ продлится до 2 июля.