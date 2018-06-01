В Москве подана заявка на проведение митинга оппозиции

В Москве подано уведомление о проведении 10 июня в центре города шествия и митинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Заявители планируют провести акцию с целью «привлечь внимание общественности, властей Москвы и РФ, правоохранительных органов к массовым нарушениям социально-экономических, экологических, политических прав человека, федеральных законов, конституции РФ в городе Москве и Московской области и других регионах страны».

Планируются, что демонстрация пройдет по бульварам: Покровский, Рождественский, Сретенский и до дома 35 по проспекту Академика Сахарова, возле которого планируется митинг.

Один из организаторов акции, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил, что «Это правозащитная акция, ее инициаторами выступили правозащитники, а политики помогают в организации. Мы считаем, что в преддверии Дня России необходимо говорить о том, что в стране есть серьезные проблемы с соблюдением прав человека».

Предполагаемая численность участников — до 10 тыс. человек. Политик также сообщил, что акцию поддерживают партии «Парнас», «Яблоко» и «Гражданская инициатива».