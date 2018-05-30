В Кузбассе предложили запретить публичные слушания по градостроительству

Депутат облсовета Кузбасс от «Единой России», глава комитета по госустройству Александр Смолин внес в Совет народных депутатов Кемеровской области законопроект, который исключает вопросы градостроительства из перечня тех, которые должны проходить публичные слушания, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу облсовета. Документ и пояснительная записка опубликованы на сайте СНДКО .

Напомним, согласно действующему закону Кемеровской области, публичные слушания в Кузбассе должны проходить по проекту бюджета, отчету о его исполнении, окружающей среде, закупкам для обспечения государственных нужд и градостроительству.

Внесение законопроекта стало возможным после того, как Госдума приняла законопроект Минстроя РФ, разработанный по поручению президента России Владимира Путина. В законе, для «расширения возможностей участия граждан в принятии решений в области градостроительной деятельности», публичные слушания могут быть заменены заочным обсуждением в интернете по решению местных властей.