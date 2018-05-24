В Кемерове скорректирован график отключения горячей воды

Из-за переноса окончания отопительного сезона на 28 мая, администрация Кемерова объявила новые сроки сроки начала гидравлических испытаний и отключения горячей воды в столице Кузбассса.

Чтобы работа испытания и возможный необходимый ремонт сетей прошли в минимальные сроки, весь жилой фонд областного центра разделен на восемь групп.

I группа 28.05-09.06 (14 дней) – потребители Заводского, Ленинского и Центрального района (до р.Искитимка и квартал 7Б).

Центральный район (до р.Искитимка) в границах: р.Томь, пр.Кузнецкий (чётная сторона до пр.Советский), пр.Советский (чётная сторона от пр.Кузнецкий до ул.Кузбасская), ул.Кузбасская (нечётная сторона до ул.Ноградская), ул.Ноградская (чётная сторона от ж.д. №8 до ул.50 лет Октября); ул.Васильева (чётная сторона до ул.Коломейцева), ул.Коломейцева (нечётная сторона до пр.Советский), пр.Советский (чётная сторона до р.Искитимка).

Кварталы Центрального района: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9, 48, 49, 50, 51, ул. Ноградская,13В, кв.14.ф

Заводский район – потребители поселка Предзаводской, поселка РТС.

Кварталы Заводского района: ½ кв.24, кв.32, 33, 51, ½ кв.52, кв.53, 54, 59, 59а, 60; ФПК; пос. «Южный»: кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Дома квартала ½ №52 Заводского района: ул.Сарыгина, 27, 29, 29/1; ул.Пролетарская, 20, 20А, 22; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 24Б.

Дома квартала ½ № 24 Заводского района: пр. Ленина, 21А; ул. Чкалова, 16А, 18, 20; ул. Сарыгина, 20, 22А, 24, 26, 28; ул. Пролетарская, 7, 9, 9А.

Кварталы №№ 4-5 Ленинского района: ул.Тухачевского, 30, 32, 32А, 34, 36А, 38, 38А, 38Б,38/1, 38/2; пр.Химиков, 2А, ул. Мирная,20.

II группа 13.06-26.06 (14 дней) – потребители Ленинского и Центрального районов.

Центральный район (заискитимская часть, кроме кварталов I группы).

Кварталы Центрального района: ½ кв. 3, кв. 6/49, 4-5, 2-3, 8, 9, ¾ 11.

Дома квартала №3: пр.Ленина, 66А, 68, 68А, 70, 70А,70Б, 70В, 72, 74,74А,76, 76А, 76Б, 78, 80, 80А, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 90, 90А, 90Б.

Дома квартала № 11 Центрального района: все, кроме пр. Ленина,69, 69А; ул. Спортивная, 28, 30, 32

Ленинский район (кроме кварталов I группы).

Кварталы Ленинского района: ½ кв.14, 20, ½ кв. 29, 1/4 кв.32. Больничный городок.

Дома квартала №14: пр. Ленина №116, 118, 118А, 120, 122, 122А, 122Б, 122 В, 124, 124А, 126, 128, 130/1; пр. Октябрьский №67, 69, 69А; ул. Волгоградская №14, 16, 18, 20.

Дома квартала №29 и №32 Ленинского района: ул. Марковцева, 6; пр. Химиков, 15; ул. Ворошилова, 17, 17А, 19, 19А, 22А, 22Б, 24А, 24Б, 24В, 40; бульвар Строителей, 47, 49.

III группа 27.06-10.07 (14 дней) — потребители заискитимской части Центрального и Ленинского районов.

Центральный район (заискитимская часть) в границах: р. Искитимка; четная сторона ул. Соборная до ул.Луговая; ул. Луговая до Пионерского бульвара; ул.Пионерский бульвар (от ул. Луговая до пр.Октябрьский); пр. Октябрьский до ул.Волгоградская; ул.Волгоградская (от пр.Октябрьского до пр. Притомский).

Кварталы Центрального района: ½ кв.3,1/5 кв.11, кв.5, 7, 7а, 12, 15,15А. Офисный центр (кроме пр. Ленина, 90/в, 90/3). Областная клиническая больница.

Дома квартала №3: Пионерский бульвар, 10А, 12, 12А, 14; пр. Ленина, 66, 66Б, 76В, 82В, 82Г; пр. Октябрьский, 9, 11, 15, 17, 17А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 29, 31, 33, 33А, 33Б, 35, 37.

Дома квартала №11: пр. Ленина, 69, 69А; ул. Спортивная, 28, 30, 32.

Дома квартала №9: пр. Октябрьский, 59,65.

Ленинский район в границах: пр. Московский, пр. Комсомольский, ул. Марковцева, б-р. Строителей (чётная сторона полностью, нечётная сторона с дома с №1 по №45); пр. Химиков (чётная сторона с дома №12 до дома №16); ул. Ворошилова (чётная сторона с дома №2 до дома №20); пр. Октябрьский; ул. Волгоградская.

Кварталы Ленинского района:½ кв.14, кв.16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ½ кв.29,68.

Дома квартала №14: пр. Октябрьский, 67А, 71, 71А, 73, 73А, 73Б, 75, 75А, 75Б, 77, 77А, 77Б; пр. Ленина,126А,128А, 130, 130А, 132, 132А, 132Б, 134, 136, 136А; б-р. Строителей, 11, 13, 15.

Дома квартала №29: б-р. Строителей, 37,39,41,41А,43,45.

IV группа 11.07-24.07 (14 дней) – потребители Центрального, Заводского, Ленинского районов.

Центральный район (до р.Искитимка) в границах: пр.Кузнецкий (чётная сторона от р.Томь до пр.Советский); пр.Советский (нечётная сторона от пр.Кузнецкий до ул.Кузбасская), ул.Ноградская (нечётная сторона до ул.50 лет Октября); ул.50 лет Октября (нечётная сторона от ул.Ноградская до ул.Васильева); ул.Васильева (чётная сторона до ул.Коломейцева); ул.Коломейцева (чётная сторона от ул.Васильева до пр.Советский); пр.Советский (нечётная сторона до р.Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14, ½ кв.15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52; пр.Советский, 62.

Заводский район в границах: пр.Ленина (нечётная сторона от дома №19 до дома №57), р.Искитимка, ул.Сибиряков-Гвардейцев (чётная сторона от р.Искитимка до ул.Чапаева), ул.Чапаева (от ул.Сибиряков-Гвардейцев до ул.Сарыгина), ул.Сарыгина (чётная сторона от ул.Чапаева до ул.Чкалова), ул.Чкалова (чётная сторона от ул.Сарыгина до пр.Ленина)

Кварталы Заводского района: 21, 21а, кв.24, кв.34а, ½ кв.52.

Дома квартала №52 Заводского района: ул.Мичурина, 43, 55, 55А, 57, 57А, 59; ул.Сибиряков-Гвардейцев, 26, 28, 28А; ул. Сарыгина, 37.

Дома квартала № 24 Заводского района: пр. Ленина, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 31; ул. Пролетарская, 3, 3А, 5, 7А; ул. Чкалова, 16.

Ленинский район в границах: ½ кв.32.

Дома квартала №32 Ленинского района: б-р Строителей №47/1 (бассейн «Сибирь»), 53, 53А, 55 (ГЦС «Кузбасс»), ул. Марковцева,3, 5, 8,10; ул. Ворошилова, 25,30.

Квартал №25: б-р Строителей №54А (ТРЦ).

V группа 13.06-26.06 (14 дней) – потребители Кировского района.

Кварталы: № 21, 21А, 31, «Строммаш», «Стройгородок».

Перечень улиц: ул.Спартака, ул.Лазо, ул.Красноярская, ул.Тургенева, ул.Шубина, ул.Каркасная, ул.Толстикова, ул.Народная, ул.Кедровская, ул.Рекордная (нечётная сторона от дома №33 до дома №47, чётная сторона от дома №30 до дома №40), ул.Инициативная (чётная сторона от дома №62 до дома №108 и дом №44; нечётная сторона от дома №57 до дома №125а), пер.Инициативный, пер.2-й Инициативный, ул.Стройгородок, ул.Кировская, ул.Алыкаевская, ул.Варшавская, ул.Таежная, ул. Халтурина, ул. Металлистов.

VI группа 27.06-10.07 (14 дней) – потребители Кировского района.

Кварталы: №№ 4, 5, 8а, «К», 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

Перечень улиц: ул.Черемховская, ул.Аллейная, ул.Попова, ул.Александрова, ул.Потёмкина, ул.Севастопольская, ул.Матросова, ул.Боготольская, ул.Леонова, ул.Тайгинская, ул.Гурьевская, ул.Инициативная (нечётная сторона от дома №1 до дома №47, чётная сторона от дома №2 до дома №50а), ул.Рекордная (нечётная сторона от дома №1 до дома №33а, чётная сторона от дома №2 до дома №16), ул.Уральская (чётная сторона от дома №2 до дома №4), пер.Рекордный, ул.Ушакова, пер. Леонова, ул. Смоленская, ул. 40 лет Октября.

VII группа 28.05.-09.06 (14 дней) –потребители Рудничного района.

Кварталы: 11, 11А, 12,12А, 13. Школа №46 по ул. Нахимова, 177.

Перечень улиц: ул. Мамонтова, ул.Авроры, ул.Линейная, ул. Ракитянского, ул.Осиновая, ул.Серебряный бор, пр.Кузбасский, пр.Шахтёров (от пр. Кузбасский до ул. Ракитянского).

VIII группа:04.06.-09.06. (7 дней) –потребители Рудничного района.Кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Перечень улиц: ул.Терешковой, ул.Тульская, ул.Ногинская, ул.Авроры, ул.Мамонтова, ул.Цимлянская, Сосновый бульвар, пр. Шахтёров (от пр. Кузбасский до ул. Нахимова).

Испытание пройдут и инженерные сети жилых районов Кедровка, Промышленновский и Ягуновский.

В связи с этим, в ж.р. Кедровка горячей воды не будет с 28 мая по 2 июня, в ж.р. Ягуновский – с 28 мая по 1 июня, в ж.р. Промышленновский – с 4 июня по 8 июня.

Центральный район ул. Соборная котельная № 26

с 18.06.2018 по 22.06.2018 – гидравлические испытания инженерных сетей;

с 16.07.2018 по 22.07.2018–ремонт котельного оборудования. Жилые дома по ул. Ю. Гагарина, 47, 49, 51, 51 А, 52, ул.Гвардейская, 60А.

Рудничный район котельная № 18 с 04.06.2018 по 09.06.12018 — гидравлические испытания инженерных сетей

с 20.06.2018 по 26.06.12018 – ремонт оборудования котельной. Жилые социальные дома по ул. Суворова.

Котельная № 35 с 04.06.2017 по 09.06.2018 – гидравлические испытания инженерных сетей

с 18.06.2017 по 22.06.2018 – ремонт оборудования котельной. Жилые дома по пер. Нартова, 1 А, Б и по ул. Дегтярева, 5,6,7.

Ленинский район ул. Бульвар Строителей, 65 Б № 114 с 02.07.2017 по 06.07.2017 – гидравлические испытания инженерных сетей. Жилой дом по Бульвару Строителей, 57/1, 57/2.