Правительство РФ рассмотрит вопрос о снижении акцизов на топливо

Правительство Российской Федерации поручило министерству финансов проработать вопрос о снижении акцизов на топливо, сообщает ИА REGNUM о ссылкой на главу управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрич Махонина.

Решение о снижении акцизов для бензина на 3 тыс. рублей (за тонну) и на 2 тыс. рублей для дизтоплива было принято на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака .

По словам Махонина, «Протоколом совещания дано поручение согласиться с позицией ФАС и Минэнерго по снижению акциза" Минфину поручено до 1 июля проработать задачу снижения акциза от действующей ставки.

Между тем, в России отмечается устойчивый рост цен на топливо. С середины мая средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 увеличились на 63 копейки до 40 рублей и 42,81 рубля за литр соответственно.

Напомним, что президент России Владимир Путин еще в начале 2018 года обещал обсудить с главой ФАС Игорем Артемьевым возможное снижение цен на бензин. Между тем в мае цены на топливо стали резко расти.

По данным Петрол Плюс по состоянию на 24 мая стоимость бензина на автозаправках в Кузбассе составляла за литр АИ-98 45,5 рублей, АИ-95 – 41,55 рубля, АИ-92 – 39,20 рублей, дизельное топливо – 43,15 рублей.

Несмотря на это, врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев утверждает, что в Кузбассе цены на бензин одни из самых низких в Сибири: по его данным ниже — только в Красноярске.

"Так же, как и вы, я обеспокоен сложившейся ситуацией. Ежедневно на моём столе – информация о ценах на заправках Кузбасса. Мы обсуждаем вопрос обоснованности роста цен с руководством «Газпром нефти». С компанией уже достигнута договорённость о том, что стоимость всех социально значимых сортов топлива в Кемеровской области будет минимум на 10 копеек ниже средних по Сибирскому федеральному округу", — заявил Цивилёв.