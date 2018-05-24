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В Кузбассе пройдет выставка «Большие дела маленьких рук»

По информации департамента культуры Кемеровской области, 1 июня в «Кузбасском центре искусств», состоится открытие детской художественной выставки «Большие дела маленьких рук», посвященной 100-летию города Кемерово и приуроченной к Международному дню защиты детей.

В выставке примут участие сто юных художников, в возрасте от 3 до 7 лет, которые представят  более 150 работ 

Многие работы, представленные в экспозиции,  уже представляли Кузбасс на региональных и всероссийских выставках, отмечены дипломами и почетными грамотами.

На выставке будут представлены все виды и жанры изобразительного искусства: живопись, графика, батик, витраж, керамика и предметы декоративно-прикладного творчества (пластилинография, тестопластика, скрапбукинг и т.д.). 

 
Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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