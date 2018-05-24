Телекомпанию ТВН в Кузбассе требуют признать банкротом

В арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление о признании банкротом кузбасской телекомпании ТВН, работающей с 1992 года, сообщает ИА REGNUM.

На сайте суда указывается, что «заявление о признании должника банкротом» подал Игорь Толкунов.

По данным портала «За честный бизнес», заявитель является генеральным директором и учредителем ЗАО «Апекс-регион», с уставным капиталом 20,5 тыс. рублей.

По информации телекомпании ТВН, зрительская аудитория телеканала, составляет более миллиона человек. География вещания: Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Калтан, Киселевск, Мыски. Сетевым партнёром телекомпании является московский телеканал «ТВ Центр».

«По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2016 году — 37,6 млн руб., чистая прибыль — 843 тыс. руб. 100% принадлежит ООО «Региональная медийная компания» (Москва), которой владеет Валерий Щербилин (81%). Он также владеет кемеровским «ТВ-мост» и издательским домом «Икар» в Саратовской области», — сообщает «Коммерсантъ».