В Кузбассе завершился прием работ на конкурс молодых литераторов «Говорит 21 век»

В Кузбассе завершен прием рукописей на областной конкурс молодых литераторов «Говорит 21 век», посвященный 75-летию со дня образования Кемеровской области, организованный Советом народных депутатов Кемеровской области, департамент культуры и национальной политики, департаментом образования и науки, «Кузбасским центром искусств», Кемеровским областным отделением Союза писателей России.

Работы на конкурс представили около 120 авторов из большинства городов и районов Кузбасса.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Поэзия», «Проза», «Публицистика», в трех возрастных группах. Круг тем конкурсных произведений неограничен: любовь, дружба, природа, город, история, современность, война, мир и т. д.

Наибольшее количество работ представлено в номинации «Поэзия». На втором месте по количеству произведений – номинация «Проза», «Публицистика» – на третьем.

В мае жюри работает над подведением итогов конкурса. В Пушкинский день России будут вручаться дипломы лауреатов конкурса в городе Кемерово.