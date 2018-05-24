Около 5 тыс. человек в Кузбассе обратились в медучреждения по поводу присасывания клещей

По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области на 17 мая в медицинские организации Кемеровской области по поводу присасывания клещей обратились 4932 человека. В 2017 году на данный период было зарегистрировано 8694 обращение.

За последнюю неделю по поводу присасывания клещей обратились 1693 человека, в том числе 335 детей.

С целью профилактики клещевых вирусных энцефалитов в Кемеровской области проводится массовая иммунизация населения. В 2018 году в Кузбассе запланировано привить против КВЭ 204,3 тыс. жителей области. К настоящему времени привито 142,3 тыс. человек, из них 107,1 тыс. детей.