Отопительный сезон в Кузбассе продлили

По инфрмации областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, отопительный сезон в Кузбассе продлен из-за холодной погоды еще несколько дней.

В десяти территориях, включая Новокузнецк, до 25 мая. Ещё в семи, включая Кемерово, — до особого распоряжения. В большинстве остальных, по предварительным данным, — до 22-23 мая, а в Ижморском районе — до 24 мая.

В связи с этим, начало гидравлических испытаний на теплосетях будет перенесено на более поздний срок: будут вноситься отдельные изменения в графики испытаний тепловых сетей и связанные с этим временные отключения горячей воды.

Напомним, отопительный сезон в Кузбассе начинается 15 сентября и завершается 15 мая, однако, прекратить подачу тепла можно, согласно нормативам, если пять дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла по Цельсию. В мае нынешнего года отопительный сезон в Кузбассе из-за холодной погоды продлевается уже второй раз.