Фигуранты дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» остаются под арестом

21 мая кемеровский Центральный районный суд на три месяца продлил содержание под стражей обвиняемым по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре — техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву, сотруднику ООО «Системный интегратор» Александру Никитину и охраннику ЧОО «Центр защиты» Сергею Антюшину. Все они содержатся в кемеровском СИЗО №1 до 24 августа.

Кроме того, 22 мая Центральный районный суд Кемерова продлил на три месяца арест управляющей ТРЦ Надежде Судденок до 25 августа.

Вчера, Центральный районный суд Кемерово продлил до 25 августа срок ареста Юлии Богдановой, бывшему генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — владельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

Помимо этого, в суд поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей главы обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и бывшей главы инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

Последний по счету заключенный под стражу обвиняемый, начальник пожарного караула Сергей Генин, будет находиться в СИЗО до 11 июня.