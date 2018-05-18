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Выставлен на продажу домен "амантулеев"

Веб-портал amantuleev.com разместил на главной странице объявление о продаже своего домена. Авторы обещают бесплатно создать сайт для покупателя.

Ранее по этому адресу находилась "неофициальная виртуальная приёмная губернатора Кузбасса" — пользователям предлагалось присылать жалобы и обращения, которые в дальнейшем могли попасть в СМИ или чиновникам.

Продавцы пояснили, что, поскольку бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушёл с должности, "приёмная" прекратила свою работу. К реальному Тулееву сайт не имел никакого отношения, это была общественная инициатива.

"В сентябре предстоят выборы, — и губернатора, и председателя облсовета, мало ли кому понадобится такой красивый домен. Кстати, для коммерческих организаций он тоже подойдёт — интересный ход в плане нейминга. Если кто-то предложит совместный проект на базе amantuleev.com — мы обязательно возьмёмся", — рассказали в службе поддержки сайта.

Домен расположен в зоне ".com", потому что в зоне ".ru" его, скорее всего, быстро заберут, а сайт заблокируют, — добавил продавец

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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