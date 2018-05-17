В Кузбассе завершился прием заявок на праймериз "Единой России"

15 мая в Кузбассе завершился прием заявок на участие в предварительном голосовании по выдвижению от партии «Единая Россия» в Совет народных депутатов Кемеровской области, сообщает "КоммерсантЪ-Сибирь". Всего заявки подали более 200 кандидатов, сообщил, среди которых много беспартийных. Итоги подачи заявок подведут 17 мая на заседании оргкомитета по проведению процедуры праймериз в Кемеровской области. До 27 мая каждый из участников предварительного голосования выступит на двух дебатных площадках. 3 июня, в Единый день предварительного голосования, жители Кузбасса выберут кандидатов от партии "Единая Россия" для участия в выборах 9 сентября.

По информации Кемеровского регионального отделения партии "Единая Россия", спикер СНДКО Аман Тулеев и слены Совета Федерации от Кузбасса Александр Лаврик и Сергей Шатиров, заявлений на праймериз не подавали.

Среди беспартийных кандидатов, подавших заявку на участие в предварительных выборах — Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Вотриков — беспартийный, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он имеет среднее общее образование и квалификацию инженера по специальности «Машины и аппараты химических».

Кроме того, среди беспартийных кандидатов — основатель студенческого корпуса спасателей «Скала» Кузбасского государственного технического университета Тереза Геворгян, ректор Кемеровского государственного сельхозинститута Ирина Ганиева, помощник губернатора Кемеровской области Ирина Федорова, директор кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак

Между тем, "Единая Россия" в Кузбассе готовится так же к выборам губернатора Кемеровской области. Кандидатами для последующего выдвижения на пост главы региона кузбасские единороссы выбраны врио губернатора Сергея Цивилева и депутата облсовета Вячеслава Петрова. КПРФ и ЛДПР определятся со своими кандидатами до конца мая. Обе партии планируют выставить на губернаторские выборы депутатов Госдумы РФ.