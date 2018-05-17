Прокуратура отказалась проверять доходы экс-губернатора Кузбасса Тулеева

Прокуратура Кемеровской области рассмотрела обращение спикера СНДКО Амана Тулеева о защите чести и достоинства и проверки уровня доходов и состава находящегося у него в собственности недвижимого имущества.

Напомним, обращение было подано после публикаций СМИ о видеоролике главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального под названием «Госдача Тулеева, которую мы оплатим», в котором была показано, что площадь участка, на котором якобы расположена государственная дача Амана Тулеева, превышает 158 га. Вокруг нее находится густой хвойный лес площадью около 1 млн га, а через весь участок проходит дорога протяженностью около одного километра.

Прокуратура установила, что в собственности Амана Тулеева отсутствуют данные объекты недвижимости, земельные участки и озеро, расположенные в селе Мазурово Кемеровского района.

Вместе с тем, по заявлению прокуратуры, проверка достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера господина Тулеева не может быть осуществлена. Обязанность подачи сведений о доходах возникнет только в 2019 году, указано в сообщении. Вместе с тем прокуратура направила обращение экс-главы Кузбасса и собранные по нему материалы в региональное управление следственного комитета России для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела о клевете.

Ранее сообщалось, что согласно декларации о доходах, Аман Тулеев заработал за 2017 год около 5,2 млн руб., в 2016 году — 5,4 млн руб.