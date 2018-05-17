СК РФ приоcтановил демонтаж ТРЦ "Зимняя вишня" в Кузбассе

Следственный комитет России приостановил работы по демонтажу ТРЦ "Зимняя вишня", начавшиеся 15 мая, и признал торговый комплекс вещественным доказательством в рамках уголовного дела о пожаре.

Напомним, 15 мая в Кемерове строители начали демонтировать вспомогательное здание торгового комплекса «Зимняя вишня». Разбор начали со вспомогательного здания, где располагаются сауна и автомойка, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного аварийного здания.

Между тем, комплекс ТЦ состоит из семи зданий. Помимо самого торгового центра, состоящего из четырех зданий, в него входят здание сауны, котельная и трансформаторная подстанция.

Ранее врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что основной собственник «Зимней вишни», ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», подарил городу все здания комплекса. Однако, как оказалось, другие его совладельцы не готовы безвозмездно расставаться со своим имуществом.

По информации "КоммерсантЪ", вопрос о выплате компенсаций за лишение предпринимателей права собственности на принадлежащее им имущество не урегулирован.

По словам адвоката кемеровских бизнесменов — собственников помещений «Зимней вишни» Дмитрия Малинина, «Руководители региона и города выразили намерение снести весь основной комплекс "Зимняя вишня", в том числе три не горевших здания. Предприниматели сообщили руководителям Кемерово и группы КДВ о своей готовности возмездно передать имущество, однако договоренности пока не достигнуты».

По его словам, имущество может быть изъято для муниципальных нужд по коммерческой цене как полноценные торговые объекты. Такой выкуп, по минимальным расчетам, обойдется в сумму более 1 млрд руб. Есть собственники помещений и аварийного здания, а также арендаторы, которые рассчитывают получить компенсацию ущерба от ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — гражданского ответчика по искам пострадавших граждан и предпринимателей.

Здания нельзя будет сносить, пока не будет постановления следователя СКР о его исключении из числа вещественных доказательств.

В настоящее время «Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание — вещдок», — сказал Малинин.

Ранее сообщалось, что в начале июня в Кемерове пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка. По словам главы города Ильи Середюка, «Если территория ТЦ будет признана рекреационной, а мы не сомневаемся, что такое решение будет принято, то никакие объекты, связанные с коммерческим использованием, здесь находиться не смогут. Если понадобится, мы готовы приступить к принудительному изъятию всех объектов»,— заявил Середюк.