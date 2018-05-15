В России повышаются цены на бензин

По данным Росстата, цены на автомобильное топливо в России выросли за последние три недели от 1% до 2,2%, сообщает URA.RU.

В Москве за период с 23 апреля по 7 мая стоимость бензина выросла на 1,6%, в Санкт-Петербурге — на 1%. Причиной роста цен на топливо аналитики называют максимум биржевых цен и ожидание повышения акцизов.

По оценкам Московской топливной ассоциации, в российской столице рост цен на бензин стал максимальным с начала текущего года. АИ-95 в апреле дорожал в 20 раз быстрее, чем за январь-март. Его стоимость сейчас составляет от 41,80 до 44,95 рубля. Практически выровнялось с АИ-95 по цене дизельное топливо, подорожав до 41,96 рубля за литр. В ФАС заявляют, что ситуация находится под контролем и рост цен на топливо не превысит запланированных темпов инфляции.

В Кузбассе цены на бензин достигли среднего уровня по стране.: в Кемерове АИ-92 14 мая стоил 38,6 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива 42, 55 руб, АИ-95 — 41. 85 руб, АИ-98 — 45, 10 руб.

При этом цены повышают как крупные АЗС, так и небольшие независимые сети.

Между тем, эксперты утверждают, что резкий рост цен привел к появлению на рынке колоссальных объемов контрафактного топлива крайне низкого качества.

В регионах подтверждают, что контрафакта на АЗС становится все больше и больше. Согласно данным Росстандарта, в 2016 году нарушения были обнаружены на 18% автомобильных заправок, при этом 12% АЗС торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств. По разным оценкам, объем контрафакта на российском рынке может составлять 6-10 миллионов тонн, что составляет около 8-15% от общего потребления автомобильного топлива в стране.