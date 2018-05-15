Врио губернатора Кемеровской области сделал новые назначения в администрации Кузбасса.

На должность управляющего делами администрации Кемеровской области назначен Аркадий Щадрин.

Щадрин окончил КемГУ по специальности «Правоведение», начал свою трудовую деятельность с инженера-электронщика на Бийском механическом заводе. С 1987 по 2006 год находился на военной службе, до 2009 года работал консультантом, помощником руководителя Управления федеральной налоговой службы по Кемеровской области. С 2009 по 2018 год был на военной службе.

На пост начальника департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области назначена Татьяна Минаева, которая начинала карьеру корреспондентом, затем была руководителем регионального исполнительного комитета Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2016 по 2018 год работала руководителем аппарата Совета народных депутатов Кемеровской области.

На должность начальника правового управления администрации Кемеровской области назначена Наталья Корелина. С 1996 года Наталья Корелина работала в администрации Кемеровской области на должностях главного специалиста сектора судебно-правовой работы юридического комитета, главного специалиста-юриста отдела учета и приватизации жилья главного управления городского развития, заместителя председателя комитета по жилищным вопросам, председателя комитета по жилищным вопросам. С 2016 года являлась руководителем управления соцзащиты населения Кемерова.

Кроме того, Сергей Цивилев представил нового и.о. замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Им стал Вячеслав Телегин.

Вячеслав Телегин в 2007 году окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Финансы и кредит»; В 2010 году – Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство»; В 2014 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Менеджмент»

Трудовую деятельность начал в 1987 году поверхностным горнорабочим, затем – учеником подземного электрослесаря шахты имени Е. Ярославского

После службы в рядах Советской Армии работал в коммерческом секторе.

В 2009 году поступил на муниципальную службу. С 2010 – глава города Ленинска-Кузнецкого. С 2015 – глава Ленинск-Кузнецкого городского округа. Его отставку с этой должности совет народных депутатов города принял 11 мая.