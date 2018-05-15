В Кузбассе прошел очередной митинг против угольных разрезов

В минувшие выходные в Новокузнецком районе Кузбасса в деревне Костёнково прошел очередной митинг против угольных разрезов, сообщает Тайга.инфо.

В акции приняли участие несколько сотен жителей Новокузнецка, Кемерова и поселений Новокузнецкого района.

По мнению у частников митинга, в создавшемся положении в первую очередь виновата власть: «Наша общая трусость позволяет им нас безнаказанно закапывать, наступать на наши права. Не надо пенять на зеркало коль рожа крива. Каждый народ достоин своего правительства. Если не хотим [этого], давайте бороться», заявил организатор митинга Владимир Горенков.

«Если нас не слышат, презирают, открыто лгут годами, значит мы этой власти не нужны, — заявил местный коммунист Леонид Бураков. — В том, что происходит десятилетиями виновата эта власть — „Единая Россия“ в лице [спикера облсовета Амана] Тулеева. Мы должны понимать для себя, что мы — единственные хозяева земли русской. У нас нет другой земли <…> Борьба за права — это должно быть естественно как пить и есть».

19 мая учасники акции намерены выйти к перекрестку дороги «Новокузнецк-Костёнково» и технологической трассы разреза «Берёзовский», по которой ездят БелАЗы с углем.

Напомним, жители Кузбассе в феврале 2018 года в знак протеста против угольных разрезов перекрыли технологическую дорогу разреза «Березовский».

Протестующие недовольны тем, что, несмотря на прошлогодние обещания региональных и муниципальных властей, «Березовский» запустил вторую очередь без соблюдения границ санитарной зоны. От котлована до ближайших домов осталось несколько сотен метров. Кроме того, они протестуют против закрытия дороги между Новокузнецком и окрестным селами, в частности, Костёнково, ради строительства разреза.