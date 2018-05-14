В Кузбассе открылись Всероссийские соревнования по боксу на призы Юрия Арбачакова

Сегодня в спорткомплексе "Арена" в Кемерово прошло торжественное открытие двадцать пятых Всероссийских соревнований по боксу на призы Юрия Арбачакова. В котоых примут участие более ста спортсменов.

Сегодня и завтра пройдут предварительные бои, 17-18 мая — четверть и полуфиналы. 19 мая — финальные бои и торжественное закрытие соревнований.

Сильнейшие боксёры России проведут бои в десяти весовых категориях.

Кузбассо на турнире представляют серебряный призёр первенства России по боксу 2012 года, серебряный призёр первенства вооруженных сил России по боксу 2015 года, победитель первенства России по боксу среди юниоров (2016), победитель матчевой встречи группового этапа восьмого сезона WSB (2018) Павел Гунченко, тренер ДЮСШ единоборств, мастер спорта по боксу Максим Котов и другие спортсмены.

Турнира, который проводится в столице Кузбасса с 1993-го года. Идея его проведения принадлежит Юрию Арбачакову, заслуженному мастеру спорта СССР, первому российскому боксёру, ставшему чемпионом мира среди профессионалов по версии WBC и девять раз защитившему это звание.

Турнир на призы Арбачакова организован Федерацией бокса России, Федерацией бокса Кемеровской области при поддержке администрации Кемеровской области, администрации города Кемерово. Генеральный партнёр соревнований — «Коллегия адвокатов «Регионсервис».