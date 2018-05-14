В Кузбассе начинается демонтаж зданий ТРЦ "Зимняя вишня"

По информации врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, Следственный комитет РФ по Кемеровской области, снял арест со зданий ТРЦ "Зимняя вишня".

Подготовительные мероприятия, в том числе проект сноса всех объектов (включая баню и газовую котельную), планировалось завершить к 15 мая.

По словам Цивилева, "Завтра, 15 мая, мы приступаем к демонтажу торгового центра «Зимняя вишня». Все принципиальные моменты с собственниками урегулированы. Следственный комитет снял арест. Работы начнутся в запланированные сроки".

Ранее врио главы Кузбасса заявил, что расходы по сносу сгоревшего ТРЦ берут на себя собственники "Зимней вишни", которые подписали соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе.

По плану к первому сентября на месте ТРЦ общей площадью 23 тысячи квадратных метров должен появиться сквер памяти погибших и пострадавших. Все расходы на обустройство сквера, так же берут на себя собственники ТРЦ.

Работа о передаче имущества городу с собственниками, которых у здания оказалось около 40 человек, продолжалась до последнего времени.

Ранее сообщалось, что по данным главы Кемерова Ильи Середюка, около 400 тысяч человек приняли участие в обсуждении планирования участка на месте сгоревшего ТРЦ. По совокупным данным всех площадок голосования, за то, чтобы разместить памятный сквер на месте «Зимней вишни» высказались 58% горожан.

Между тем, 4 июня в 15:00 в зале заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации Кемерова на ул. Красная, 9 пройдут публичные слушания, касающиеся земельного участка, на котором расположено здание сгоревшей «Зимней вишни». Соответствующее постановление опубликовано на портале обеспечения градостроительной деятельности города.

Письменные предложения и замечания по проекту планировки принимают в управлении архитектуры и градостроительства до 31 мая.