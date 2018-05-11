В Кузбассе на шахте "Распадская" произошло возгорание. Пострадавших нет

Вчера, 10 мая, в 21:20 по местному времени (17:20 мск), на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании и задымлении на шахте «Распадская» в Междуреченске.

В это время под землей находились 195 горняков. Через 12 минут на шахту прибыли два отделения горноспасателей и медики, всего 11 человек. Людей начали выводить на поверхность. Эвакуация длилась почти полтора часа из-за сильной заглубленности выработок шахты. Все горняки самостоятельно вышли на поверхность, пострадавших нет.

В 22:40 были выведены 190 человек. Под землей остались пять шахтеров, обеспечивающих водоотведение и 11 горноспасателей.

В администрации Кемеровской области был создан оперативный штаб под руководством врио главы региона Сергея Цивилёва.

Возгорание, начавшееся на глубине около 500 метров, было локализовано в 00.15, а затем и ликвидировано. В настоящее время горноспасатели ведут проливку и охлаждение массива. Под землю, после прохождения инструктажа, начали спускаться члены вспомогательной горноспасательной службы шахты, которые вместе с ВГСЧ будут откачивать воду и обеспечивать жизнедеятельность шахты.

Между тем, Ростехнадзор создает комиссию для выяснения причин пожара в Кузбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, в 2010 году из-за нарушения техники безопасности на «Распадской» произошло два взрыва метана. Погибли 91 горняк и горноспасатель. Обвиняемыми по делу стали семь сотрудников администрации шахты и один чиновник Ростехнадзора. Следствие продолжалось семь лет.