Владимир Путин в очередной раз вступил в должность президента России

Вчера в Москве в очередной, четвертый раз, прошла инаугурация президента Владимира Путина, который официально вступил в должность президента России на второй шестилетний срок.

Во время официальной церемонии, которая прошла в Большом Кремлевском дворце, Путин принес присягу, держа правую руку над Конституцией РФ.

После инаугурации Путин подписал указ о назначении и. о. премьер-министра.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении о сложении полномочий правительства.

В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 и статьей 111 Конституции РФ президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства РФ», — говорится в документе и поручил правительству продолжать работу до сформирования нового кабинета министров в соответствии со статьей 116 Конституции РФ, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции РФ.

По сообщению РИА-Новости, Госдума рассмотрит кандидатуру председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.

Когда глава правительства будет назначен на свой пост, он должен будет представить президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти.

Дмитрий Медведев провел в Госдуме консультации с парламентскими фракциями и озвучил предполагаемый им состав будущего правительства.

Так предполагается первым заместителем председателя правительства назначить Антона Силуанова. По словам Медведева, "Он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов".

Область, связанную с реализацией социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения Медведев предлагает поручить нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС.

Сельским хозяйством, в должности заместителя председателя правительства будет заниматься Алексей Гордеев.

Медведев так же предложил предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства, а замминистра обороны Борисова — на пост вице-премьера, курирующего ВПК, Ольгу Голодец — на пост своего заместителя по вопросам культуры и спорта.

Дмитрия Козака он намерен предложить на пост своего заместителя по вопросам энергетики и промышленности.