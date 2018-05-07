В Кузбассе приговорен к двум годам колонии начальник отдела ДПС

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области, бывший командир батальона и начальник отдела ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области приговорен к двум годам колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. рублей за попытку незаконного получения 15 млн рублей от бизнесмена.

Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, полицейский осенью прошлого года узнал о проведении проверок в отношении местного бизнесмена из-за неуплаты налогов и сборов. Вместе со своими знакомым, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, он предложил бизнесмену решить его проблемы.

Для этого предприниматель должен был передать ему 15 млн рублей, а он обещал договориться с полицейскими о прекращении проведения проверок на предприятии и о не возбуждении уголовного дела.

В ходе нескольких встреч обвиняемый уговаривал предпринимателя и обещал дать гарантии.

Когда потерпевший согласился и передал на трассе вблизи поселка Панфилово 1,5 млн рублей осужденному, экс-полицейского задержали сотрудники ФСБ. Осужденный сотрудничал со следствием и признал вину.