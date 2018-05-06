Предстоящую инаугурацию Путина в России отметили акциями «Он нам не царь» и массовыми задержаниями

Вчера, 5 мая, в более чем 90 городах России прошли акции «Он нам не царь», организованные сторонниками политика, главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Акции были приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

В Москве, Санкт-Петербурге и большинстве других городов мероприятия не сбыли санкционированы, несмотря на обжалование в судах, и активно пресекались полицией.

По информации «ОВД-Инфо», по всей стране задержаны около 1400 человек.

Полицейские перед акцией просили собравшихся разойтись и предупреждали, что в противном случае будут применена «физическая сила и все остальные спецсредства». После предупреждения полиция начинала зачищать места проведения акций, задерживая всех подряд.

В Москве были задержаны почти 500 человек, в том числе и сам Алексей Навальный.

Навальный пришел на Пушкинскую площадь и успел сказать несколько слов собравшимся, после чего его задержали. Ранее Навальный рассказывал, что для того, чтобы принять участие в сегодняшней акции, ему пришлось уходить от слежки, скрываться и ночевать на конспиративной квартире.

Соратника Навального Николая Ляскина был задержали в центре Москвы перед началом акции «Он нам не царь».

В Санкт-Петербурге около полутора тысяч человек перекрыли Невский проспект. Протестующие прошли колонной от Дворцовой площади до площади Восстания, прорвав на своем пути оцепление полицейских. Подойдя ко второму кордону ОМОНа, они попытались выстроить баррикады из железных ограждений, которые стояли вдоль Невского проспекта. Однако сотрудники ОМОНа сломали их, зажав протестующих между двумя колоннами автозаков. По данным «ОВД-инфо», были задержаны более 100 человек.

В Махачкале митинг собрал около 60 человек (среди них было полтора десятка журналистов и наблюдателей из органов власти), и прошел без инцидентов.

В Сыктывкаре два десятка молодых людей с красными шарами с белой надписью «Навальный» пришли на главную площадь города — Стефановскую, где сфотографировались на крыльце администрации Главы региона. Обошлось без ЧП. Сотрудники полиции попросили молодежь освободить крыльцо и отойти от здания. Участники акции требование выполнили.

В Ульяновске на митинг собралось от 100 до 180 человек. Акция прошла без происшествий.

В Екатеринбурге несанкционированная акция переросла в шествие по всем центральным улицам города, которое продолжалось три часа. Митингующие сделали остановку у администрации губернатора, где провели около получаса.По данным организаторов, в акции приняли участие более 5 тыс. человек. Сообщается об одном задержанном. В целом акция прошла спокойно без столкновений с полицией.

В Ярославле на акцию «Он нам не царь», состоявшуюся в центре города на площади Юности, пришли, по оценке организаторов, около 1 тыс. человек. В числе прочих к митингу присоединились лидеры областных отделений КПРФ и «Яблока» Александр Воробьев и Олег Виноградов. Акция прошла без задержаний.

В Перми в несанкционированной акции, по подсчетам корреспондента “Ъ”, приняли участие порядка тысячи человек. Они прошли с лозунгами «Он нам не царь», «Мы его не выбирали», «Россия будет свободной», «Свободной России — свободный интернет». В руках у многих протестующих были красные шары и флаги Российской федерации. Акция продолжалась около полутора часов и прошла без задержаний.

В Челябинске на несогласованную акцию, по данным волонтеров пришли около 3 тыс. человек. По данным сообщества «Команда Навального|Челябинск», еще перед началом шествия были задержаны 16 человек — координаторы и активисты. Массовые задержания продолжились в месте сбора участников у памятника Курчатова. По данным «ОВД-Инфо», задержано 163 человека.

В Самаре на акцию пришло около 200 человек. Участники акции прошли колонной по ул. Ленинградская до ул. Чапаевская, где их остановили сотрудники полиции, вставшие в оцепление. В соцсетях также сообщается, что до начала протеста неизвестными людьми в штатском был похищен активист Вадим Шереметев. Всего в Самаре задержаны более 10 человек.

В Пензе оппозиционеры провели протестное мероприятие у ТЦ «Высшая Лига», после чего состоялось шествие до Фонтанной площади, где состоялся митинг. Акция была не согласованной. На акции задержали семь человек, в том числе организатора акции, координатора организации «Поколение нового времени» Ивана Финогеева. Через несколько часов их отпустили.

В Якутске полиция задержала 75 участников несанкционированных акции и митинга, рассказал изданию «Сибирь.Реалии» координатор местного штаба Алексея Навального Анатолий Наговицын. По его словам, при задержании полицейские «активно применяли физическую силу».

В Красноярске на митинге задержали 150 человек, среди них есть случайные прохожие.

В Новосибирске акция протеста была согласована с властями. Митинг прошел на Михайловской набережной реки Обь в парке «Городское начало» у памятника императору Александру III. Уполномоченный представитель городской мэрии Сергей Полянский, однако, заявил «Интерфаксу», что организаторы допустили ряд нарушений — в частности, участники митинга были в масках, а использовавшиеся ими «антиправительственные лозунги и транспаранты не соответствовали заявленным целям». «Мы организатора (митинга.— “Ъ”) дважды предупреждали, он мер не принял, поэтому будет оформлен административный протокол»,— уточнил господин Полянский.

В Иркутске митинг «За право быть гражданином России» прошел на площади у кинотеатра «Баргузин». На акцию собрались 400-500 человек. Участники акции несли российские флаги и красные шары, а также плакаты с надписями «Будь патриотом, а не путриотом», «Инаугурация 2018 — это позор власти», «Telegram сильнее, чем ФСБ». Как сообщил “Ъ” руководитель штаба господина Навального в Иркутске Сергей Беспалов, мероприятия прошли без провокаций и задержаний.

В Томске состоялись несанкционированные властями шествие и митинг. Участники акции прошли от двух центральных проспектов города — Ленина и Кирова — до Новособорной площади, где был проведен митинг, продлившийся около часа. Как рассказали «Интерфаксу» организаторы, в акции участвовали более 300 человек, никто из них задержан не был.

В Барнауле полиция задержала нескольких участников протестной акции, проводившейся без согласования с властями в городском гайд-парке. Как заявила активистка Ольга Фотиева, протестующие, по словам полиции, мешали проведению другого мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы. Всего на митинг пришли около 70 человек, сообщили «Интерфаксу» в главном управлении МВД по региону. Все задержанные позднее были отпущены.

В Кузбассе акции протеста традиционно отмечены задержаниями. До начала акции "Он нам не царь" была задержана координатор Штаба Навального в Кемерово Ксения Пахомова. Кроме того, были задержаны заместитель координатора штаба Борис Павлов и активист Дмитрий Диденко. Первого увезли в здание следственного комитета региона. По словам Бориса Павлова, оперативники дежурили у дома с самого утра.

Накануне был взят под стражу активист Михаил Луцких. В его крови якобы обнаружены следы каннабиноидов.

Несмотря на это, акция "Он нам не царь" прошла и в Кемерове.

По оценкам собравшихся, на пересечении проспекта Ленина и Пионерского бульвара собралось около сотни человек. Причем полицейских было больше, чем митингующих. В мегафоны полицейские предупреждали собравшихся, что они «являются участниками несанкционированного с органами местного самоуправления публичного мероприятия» и просили разойтись.

Однако участники акции направились к площади Советов. По пути полицейские пресекали попытки участников акции развернуть плакаты с протестами и выкрикивать лозунги. Площадь Советов оградили по периметру живым щитом из полицейских, митингующие проследовали на площадь Пушкина. Общее количество митингующих оценивается в 200 человек. Акция не была согласована мэрией. В суде организаторам также не удалось отстоять своё право на проведение акции.

В Новокузнецке на несогласованной с властями акции задержаны 25 человек, среди которых были несовершеннолетние, сообщил «Интерфаксу» руководитель штаба оппозиционера Антон Волошин. По словам организатора акции, в ней приняли участие около 200 человек.