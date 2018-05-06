Врио главы Кузбасса намерен усилить патриотическое воспитание в регионе

На минувшей неделе врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев провел встречу с главами городов и районов Кемеровской области, на которой обсудил вопросы пожарной безопасности и патриотического воспитания.

В рамках встречи Цивилев рассказал о том, что намерен завести помощника, который на общественных началах будет заниматься вопросами патриотического воспитания. Таких же помощников он посоветовал завести и главам городов и районов

По мнению врио губернатора Кузбасса: "Сегодня особенно важно рассказать подрастающему поколению о подвигах солдат в Великой Отечественной войне, вкладе тружеников тыла, героизме соотечественников в локальных войнах. Необходимо привлекать ветеранов и участников военных действий для работы со школьниками и студентами".