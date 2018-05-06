В южной столице Кузбасса назначен руководитель аппарата администрации

На минувшей неделе заместителем главы Новокузнецка – руководителем аппарата назначен Павел Камбалин, сообщает пресс-служба администрации города.

Павел Камбалин с июля 2015 года занимал должность начальника управления экономического развития администрации Новокузнецка.

Он имеет высшее экономическое образование по специальности «Менеджмент организации» (НФИ КемГУ), а также степень магистра юриспруденции по специальности «Международное право» (КемГУ).

Павел Камбалин сменил на этом посту Анну Довыденко, которая уволилась по собственному желанию 26 апреля 2018 года.

Между тем, по информации ТАСС, прокуратура Кемеровской области через суд добилась увольнения замглавы города Новокузнецка — руководителя аппарата городской администрации из-за отсутствия у чиновницы необходимого опыта.

Нарушения законодательства о муниципальной службе были выявлены после того, как в 2017 году в прокуратуру обратился депутат горсовета. Было установлено, что у чиновницы "отсутствует требуемое образование и стаж работы". В октябре главе города Сергею Кузнецову прокуратура внесла представление, однако нарушения так и не были устранены. Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства, но ответчик попытался оспорить это решение.

"Кемеровский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда Новокузнецка от 24 января 2018 года, которым в полном объеме были удовлетворены исковые требования прокурора Новокузнецка об обязании расторгнуть с заместителем главы города Новокузнецка трудовой договор в связи с нарушениями", сообщает пресс-служба ведомства.