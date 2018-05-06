В России признаны небезопасными практически все торгово-развлекательные комплексы

По данным проверки МЧС и прокуратуры практически во всех торгово-развлекательных центрах обнаружены нарушения противопожарной безопасности, сообщает Росбалт.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, проверки прошли «почти во всех торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и местах массового отдыха детей». При этом «каждое второе учреждение имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются».

Как сообщиил глава ведомства, с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых отработают действия персонала объектов в случае пожаров. Кроме того, все они будут снова проверены на наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

По данным Генпрокуратуры, в суды были направлены более 120 заявлений, в том числе о закрытии торгово-развлекательных центров в разных регионах России в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.

По информации полпред президента по СФО Сергей Меняйло, в Сибирском федеральном округе проверяются 10 тысяч мест массового скопления людей, сообщает Авант-Партнер.

В настоящее время проверено уже 4,5 тыс объектов, в 80% случаев обнаружены нарушения правил противопожарной безопасности. По словам Сергея Меняйло, при выявлении нарушений, объекты с массовым пребыванием людей, закрывают временно, для устранения причин закрытия.

По данным врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в Кузбассе после пожара 25 Марта было проверено 697 объектов с массовым скоплением людей из 4035, поставленных на учёт.

В числе таких объектов не только предприятия торговли, но и спортивные заведения, учреждения культуры и другие. Внеплановые проверки надзорных органов выявили при этом свыше 3 тыс нарушений. В основном, это отсутствие пожарных выходов, путей эвакуации, не работающие противопожарные системы, сигнализации, системы видеонаблюдения и оповещения.

К административной ответственности привлечено 245 юридических и должностных лиц, работа 8 объектов была приостановлена, ещё по трём объектам вопрос о приостановке рассматривается в судах Новокузнецка.