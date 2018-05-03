Музеи Кузбасса могут получить гранты долгосрочной поддержки

Благотворительный фонд Владимира Потанина запустил новую инициативу для музеев, которая объединит 24 города России — «Музей. Сила места». Цель проекта — долгосрочная поддержка музеев, как драйверов социоэкономического развития территорий.

В рамках ежегодного форума «Музейный гид» 2 июня пройдет в павильоне «Книги» ВДНХ в Москве пройдет форсайт-сессия, где музейщики со всей России обсудят дальнейшую жизнь музеев, как драйвера социоэкономического развития территорий.

В мероприятии примут участие сотрудники музеев и представители органов власти Кузбасса, Калининграда, Казани, Ижевска, Иркутска, Екатеринбурга, Владивостока, Благовещенска, Барнаула, Воронежа, Иванова, Калуги, Красноярска, Нижнего Новгорода, Норильска, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Твери, Томска, Тюмени, Чебоксар и Ярославля. Объявление состава участников состоится не позднее 18 мая 2018 года.

Участники сессии сформируют образ будущего на ближайшие 10-15 лет. Итогом станет определение ведущих тенденций и «окон возможностей» для региональных музеев, заинтересованных в восстановлении культурной среды и составление карты музейно-городского развития. Экспертные дискуссии разведут по темам «Музей и предпринимательство», «Музейное сотрудничество», «Музей и образование», «Музей и городские сообщества», «Музей в цифровую эпоху».

По итогам сессии, будут отобраны представители регионов для обучения в школе управления СКОЛКОВО. Участники обучения получат возможность подать на конкурс проекты по интеграции образования, культуры и культурного управления. Лучшие получат на их реализацию гранты. В целом грантовый фонд инициативы «Музей. Сила места» составляет 45 млн. рублей.