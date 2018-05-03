Частный медицинский центр в Кузбассе предложил проект для ТОСЭР «Новокузнецк»

На заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса новокузнецкий медицинский центр «Гранд Медика» предложил первый инвестиционный проект в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новокузнецк», сообщает Авант-Партнер.

Проект развития направления «Хирургическая онкология» представил председатель совета директоров ООО «Гранд Медика» Роман Говор.

«Гранд Медика» входит в перечень инвестпроектов Кемеровской области и работает с апреля прошлого года. Освоенные инвестиции в проект составили 3,4 млрд рублей, было создано 381 рабочее место.

По словвам Романа Говора, в Кемеровской области в 2016 году было выявлено почти 3 тысяч больных с онкологическими заболеваниями в области лор, гинекологии и урологии со смертностью в первый год 43%, 18% и 14%, соответственно.

Новый проект создается для диагностики, оказания хирургической и паллиативной медицинской помощи, и предполагает организацию подразделения позитронно-эмиссионной томографии, что должно повысить точность диагностики и помочь определить правильный ход лечения. По новому направлению центр намерен сотрудничать с ведущими онкоцентрами страны и региона. Уже заключен соответствующий договор с Новокузнецким онкологическим диспансером, планируются такие договоры с областным онкодиспансером, томским НИИ онкологии, крупнейшей частной медицинской компанией ООО «Медицина».

Инвестиции в этом году составят 3,9 млн рублей, численность создаваемых рабочих мест — 60.