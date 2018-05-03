Студенты из Кузбасса будут стажироваться в отелях Турции

На минувшей неделе Кузбасская торгово-промышленная палата провела отбор студентов кемеровских вузов на летнюю стажировку в отелях Турции, по результатам которого было заключено 26 контрактов, сообщает пресс-центр КТПП.

По информации руководителя офисов компании «PEGAS Touristik» в Кемеровской области Екатерины Григорьевой, собеседования прошли 56 студентов практически из всех вузов Кемерова.

По ее словам, данный проект при поддержке Кузбасской ТПП, реализуется туристической компанией с 2013 года. Его цель – организовать стажировку студентов, получающих профильное образование, связанное с туризмом и гостеприимством, в отелях Турции для закрепления профессиональных компетенций. Стажировка начнется в конце мая и продлится включительно по сентябрь, то есть 4 месяца, и будет проходить в пятизвездочных отелях Swandor и PGS Hotels, которые расположены в Анталье.

Собеседования с кемеровскими студентами провела руководитель департамента по работе с гостями сети отелей PGS Hotels и Swandor Hotels & Resort Turkey Анна Юдина.

В число студентов, которые в конце мая вылетят на стажировку в Турцию, вошли 11 из Кемеровского госуниверситета, 6 из Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 7 из Кемеровского государственного института культуры, по одному из Кузбасского государственного технического университета и Кемеровского педагогического колледжа.

Турецкие отели готовы предоставить студентам возможность поработать в различных департаментах, на различных позициях сферы гостеприимства. Проживание и питание бесплатное, кроме того, предусмотрена стипендия 400 долларов в месяц.