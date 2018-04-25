Самый богатый депутат в Кузбассе - лидер фракции «Единая Россия»

Согласно декларациям о доходах за 2017 год депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области, опубликованных на сайте СНДКО, их годовой доход составил от 74 тыс. руб. до 128 млн руб., сообщает "КоммерсантЪ".

В тройку лидеров по размеру задекларированного дохода вошли только представители «Единой России».

Больше всех заработал руководитель фракции в облсовете, директор ООО «Стройдорэкспорт» Сергей Апарин. Его годовой доход составил 127,7 млн руб. У господина Апарина в собственности два земельных участка, жилой дом площадью 422 кв. м, квартира 89 кв. м, гараж и баня. Супруга депутата задекларировала автомобиль Toyota Lexus.

На втором месте — председатель совета директоров ООО «E-лайт-телеком» Вячеслав Петров. Он задекларировал 29,8 млн. На третьем — директор ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» Олег Шурыгин. Годовой доход депутата составил 18 млн руб.

Наибольшее число объектов в собственности принадлежит директору ООО УК «Киселевский кондитер» Ольге Губайдулиной. Она указала в декларации земельный участок, две дачи площадью около 900 кв. м, две квартиры площадью около 200 кв. м, три склада, нежилое помещение, семь зданий, автомобиль Hyundai Elantra и три грузовика. Ее доход составил 3 млн руб.

Самый маленький доход за прошлый год задекларировала председатель правления центра содействия социальным инициативам «Точки роста» Анастасии Малюгиной — 73,8 тыс. руб. При этом у госпожи Малюгиной в собственности два автомобиля — Lada Kalina и Hyundai Solaris.