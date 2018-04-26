Опубликован рейтинг управляющих компаний Кузбасса

Государственная жилищная инспекция Кузбасса опубликовала ежегодный рейтинг управляющих компаний.

По информации руководителя Госжилинспекции Кузбасса Ирины Гайденко, при составлении рейтинга учитывалось количество выданных предписаний, количество выявленных нарушений, количеств неисполненных своевременно предписаний, сумма административных наказаний на управляющую компанию и сумма оплаты наложенных штрафов на управляющую компанию.

Кроме того, в рейтинге учитывается количество жалоб на работу управляющих компаний, поступающих от граждан.

Для составления рейтинга специалисты оценили 310 управляющих компаний Кузбасса. В тройку лучших вошли управляющая компания «Лесная Поляна» (Кемерово), ООО «Домо-сервис-2» (Кемерово) и «Управляющая жилищная компания» (Новокузнецк).

Последние места заняли юргинская управляющая компания, которая обслуживает военный городок, — «Главное управление жилищным фондом» и УК «Велес» из города Белово.

Вместе с тем, управляющие компании Кемеровской области с начала года были оштрафованы на сумму в 9 млн 348 тысяч рублей.

По информации начальника Госжилинспекции Кузбасса Ирины Гайденко. УК уже оплатили около 8,7 млн рублей штрафов.

По итогам первого квартала 2018 года в инспекцию поступило около 5,8 тысячи обращений граждан. Было проведено 2929 проверок, в результате которых выявлено 2203 нарушения. В отношении УК открыто 239 административных дел.

Чаще всего (1103 случая) нарушения касались ненадлежащего содержания общего имущества управляющих компаний.