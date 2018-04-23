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Экс-председатель СНДКО Алексей Синицын назначен заместителем врио губернатора Кузбасса

Бывший председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын назначен заместителем врио губернатора региона Сергея Цивилева по связям с территориями области, сообщает «Интерфакс».

В настоящий момент у врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева — девять заместителей, включая первого вице-губернатора Владимира Чернова. Должности четырех заместителя губернатора вакантны 

42-летний Алексей Синицын ушел с должности председателя совета народных депутатов Кемеровской области 10 апреля. Он возглавлял парламент с октября 2016 года. Его место занял экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев, который покинул пост главы Кузбасса 1 апреля.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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