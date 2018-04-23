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В Кузбассе прошли похороны погибших в "Зимней вишне"

Следственный комитет России объявил, что по заключениям генетических экспертиз все погибшие в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" опознаны. На минувшей неделе были выданы разрешения на захоронение 37 человек. 

В субботу, воскресенье и понедельник в Кузбассе проходят траурные церемонии погребения. Несмотря на громкие слова о том, что кощунственно проводить митинги в дни похорон, на траурных церемониях не присутствовали ни врио главы региона Сергей Цивилев, ни глава Кемерово Илья Середюк, ни вообще никто из представителей власти, сообщает "КоммерсантЪ".

В субботу и воскресенье прощание с погибшими проходило во всех районах Кемерова. Панихиды с отпеванием умерших шли в разных храмах, а погребения проходили одновременно на нескольких городских кладбищах.

За три дня в Кемерово будут похоронены 27 человек: 15 в субботу, девять в воскресенье и трое в понедельник. Места захоронений выбирались по желанию родственников. Организацию похорон и поминок городские власти взяли на себя.

Напомним, СКР на прошлой неделе уточнил, что при пожаре погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее. СКР продолжает расследование причин пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре.

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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