Градообразующее предприятие в Кузбассе - Юргинская ТЭЦ, отключила единственный работающий электрогенератор

По сообщению Минэнерго РФ на минувшей неделе в Кузбассе на градообразующем предприятии — Юргинской ТЭЦ, принадлежащей Юргинскому машзаводу, был отключен единственный находившийся в работе электрогенератор, а также два из трех тепловых котлов, сообщает Интерфакс.

Причиной отключения стало невыполнение договорных обязательств по оплате за поставленный газ.

19 апреля на ТЭЦ ООО «Юргинский машиностроительный завод» из-за снижения подачи резервного топлива были отключены энергетические котлы К-1 и К-3. Затем, из-за нехватки паровой мощности, персоналом был отключен единственный находившийся в работе турбогенератор. Станция снизила нагрузку до нуля, в связи с чем были снижены параметры теплосети в городе Юрга до 50ºС. Электрическая нагрузка станции снижена с 25 МВт до нуля, производительность пара снизилась до 130 тонн в час.

При отключении энергетического котла К-2 или отсутствии запаса основного вида топлива (угля) будет прекращено теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей в городе Юрга численностью населения около 81 700 человек, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Эксплуатационный запас угля на станции отсутствует. Фактический неснижаемый запас угля составляет 4 968 тонн. Расход угля за 18 апреля составил 816 тонн, прихода не было.

Ранее «Газпром межрегионгаз Кемерово» ограничил поставку газа «Юргинскому машзаводу», долги которого превысили 266 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Вместе с тем в связи с продолжением отопительного периода поставщик счел возможным сохранить поставку газа ООО „Юргинский машзавод“ в размере 14,6% от договорного объема текущего периода — 18,5 тыс кубометров газа в сутки.

«Не оплачено 15 месяцев поставки газа. С января по апрель 2018 года платежи за текущее потребление газа отсутствуют», — уточнили в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что, если «Юрмаш» не будет гасить долги до конца отопительного сезона, подача газа будет прекращена.

Напомним, ООО "Юргинский машзавод" с 2013 года находится под контролем структур "Уралвагонзавода", а с конца 2013 года работает в режиме неполной загрузки.