Жители Кузбасса просят политического убежища в Европе

Бывшие жители Кузбасса, защитники прав шорского народа, попросили политического убежища в одной из европейских стран, сообщает портал Сибирь.Реалии.

Как рассказала изданию гражданская активистка Яна Таннагашева, ее семья выехала в одну из европейских стран в апреле 2018 года, после того как ей и ее семье начали поступать угрозы.

Яна Таннагашева в ноябре 2016 года выступила на заседании ООН в Женеве, где рассказала об этноциде по отношению к шорскому народу в Кузбассе. "Создаются условия, в которых невозможно жить. Наши деревни уничтожаются добывающими компаниями. Мы лишились территорий традиционного природопользования", заявила жительница Кузбасса, обращаясь к международному сообществу от имени шорского народа.

Кроме того, Таннагашева рассказала о давлении, которому подвергаются активисты, выступающие против уничтожения мест традиционного обитания шорцев, и призналась, что опасается угроз и провокаций.

Правозащитной деятельностью Таннагашевы занялись в 2013 году, после того как добывающая компания, холдинг "Сибуглемет", вторгся на территорию деревни Казас, в которой жил отец Яны. Всего было сожжено пять домов, принадлежавших тем, кто отказался продавать землю угольной компании.

По словам Таннагашевой, она уверена, что эти пожары вызваны чьим-то злым умыслом и связаны с деятельностью по добыче угля, поскольку именно в то время, когда в Казасе происходили пожары, на КПП отключались видеокамеры, и охранники забывали записать номера машин (в Казасе действует контрольно-пропускная система).

По словам Таннагашевых, Ильгис Халимов, на тот момент генеральный директор "Сибуглемеда", угрожал жителям деревни: "Он спросил, а вы не боитесь, что с вашими домами что-то случится, вдруг бульдозер случайно зацепит или пожар случится?".

Жители Казаса обратились в прокуратуру. Были заведены уголовные дела, но никакого движения там не происходит.​

С жалобами на действия "Сибуглемета" Таннагашевы прошли все инстанции: обращались к главе округа Мыски, куда входит Казас, писали Аману Тулееву, в администрацию президента, в Государственную думу и уполномоченному по правам человека.

По их словам, всюду они получали формальные ответы, а деятельность угольной компании тем временем продолжалась. В конце концов, не получив поддержки от российских властей, Таннагашевы решили обратиться в Комитет по ликвидации рассовой дискриминации ООН.

По словам активистов, был собран большой пакет документов: наши обращения к властям, их формальные ответы. А незадолго до поездки в Женеву, начались угрозы от сотрудников полиции и ФСБ, которые вызывали на беседы, говорили, что я не надо туда ехать, нельзя рассказывать о том, что здесь происходит.

Кроме того, у Владислава Таннагашева обманом пытались забрать загранпаспорт "для сверки в полиции", потому что документ якобы использовался "преступной группировкой".)

Таннагашеву удалось в Женеве встретитья с председателем Комитета ООН, который зарегистрировал жалобу.

По возвращении домой, в город Мыски, областные чиновники пытались заинтересовать Владислава Таннагашева, предложением "непыльной работы" в администрации, предлагали также деньги в виде "областных субсидий", но получили отказ. Вскоре после этого семьей Таннагашевых начали активно интересоваться неизвестные лица.

По словам Яны Таннагашевой, полиция выносила им предупреждение о нарушении "закон о митингах". К родственникам подходили на улице какие-то люди и просили передать мне сообщение: если Владислав не прекратит заниматься Казасом, то Яна останется вдовой. Ее вынудили написать заявление об увольнении "по собственному желанию" из школы, где она работала.

В 2017 году, несмотря на предупреждения, Владислав и Яна снова приняли участие в сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации, представляя шорский народ. Таннагашевы рассказывали о критической ситуации вокруг деревни Казас и резко критиковали отчет официальной делегации России, назвав ложной представленную в докладе информацию.

Комитет вынес решение в пользу шорского народа. Правительству России было предложено устранить нарушения.

Несмотря на то, что председатель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов пообещал провести в Москве совещание с участием угольщиков и представителей правительства Кемеровской области, никаких действий со стороны чиновников не последовало.

На Вячеслава и Яну стали оказывать активное давление, неизвестные люди подлавливали на улице наших родственников и передавали, что нашим детям будет плохо, если мы не прекратим международную деятельность. Угрозы нам передавали постоянно, со всех сторон. И в марте 2018 года они приняли решение выехать заграницу.

В настоящее время, семья Таннагашевых сдала документы в миграционную службу и ждет интервью. Они намерены продолжать правозащитную деятельность в Комитете по ликвидации расовой дискриминации ООН.