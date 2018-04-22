Глава Ленинск-Кузнецкого района ушел в отставку

В четверг Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области принял отставку главы района Алексея Харитонова.

По информации агентства "Интерфакс-Сибирь", Алексей Харитонов покинул пост в связи с предложением стать заместителем губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу.

Ранее пост заместителя губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу занимала Елена Жидкова, которая 16 апреля была уволена врио главы Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Исполняющим обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района с 24 апреля назначен Андрей Реванченко, ранее работавший первым заместителем главы района.

Алексей Харитонов возглавлял Ленинск-Кузнецкий район с сентября 2015 года. На выборах он набрал более 90% голосов избирателей.