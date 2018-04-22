Сергею Цивилеву не нужна поддержка жителей Кузбасса

Вчера в Кемерове не состоялся митинг в поддержку врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

Накануне несколько сотен полицейских и ОМОН, бойцы которого приехали на трех автобусах, оцепили площадь Советов перед администрацией Кемеровской области, где планировался митинг, а так же одиночные пикеты против экс-губернатора Кузбасса, ныне спикера областного совнардепа Амана Тулеева. Помимо полиции в районе площади дежурят люди спортивного телосложения в майках народных дружинников.

Заявка на митинг в поддержу врио губернатора Кемеровской области была подана была подана активистом Владимиром Горенковым. Была заявлена численность 2 тыс. человек. Митинг планировалось провести под лозунгами «Долой тулеевскую орду», «Цивилев, наведи порядок в Кузбассе», «Цивилев, не наступай на тулеевские грабли» и другими.

Администрация города Кемерова отказала в проведении митинга, однако Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил иск гражданского активиста Владимира Горенкова, требовавшего признать незаконным решение администрации города, отказавшей в проведении митинга на площади Советов

19 апреля администрация Кемерова подала апелляционную жалобу на решение Центрального райсуда, а 20 апреля областной суд Кемеровской области рассмотрев апелляционную жалобу и отказал в проведении митинга на площади Советов в поддержку Сергея Цивилева.

В этот же день на сайте Совета народных депутатов Кемеровской области было опубликовано обращение экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, с просьбой не выходить на митинг. "Обращаюсь к участникам митинга с просьбой учесть, что 21 апреля, в день, когда вы хотите выйти на площадь, состоятся похороны погибших 25 марта 2018 года, по которым получены заключения генетической экспертизы… Считаю, что это кощунственно, чисто по-человечески этого делать нельзя. И дело не во мне, а в том, что есть святые правила… Свое внимание все мы должны направить на помощь и поддержку родных и близких погибших, мы должны сделать все, чтобы достойно проводить погибших в последний путь. Поэтому прошу вас перенести митинг на другой день. Надеюсь, разум возобладает»,— сказано в обращении Амана Тулеева.

После решения областного суда. врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сказал, что удовлетворен решением областного суда отказать в ёпроведении митинга в его поддержку.

"Позиция руководства области и города была однозначной с самого начала: никаких митингов в дни скорби нет и быть не может. Здесь даже обсуждать нечего. Я удовлетворен тем, что областной суд занял такую же позицию", заявил Сергей Циилев.

Несмотря на запреты вчера к назначенному времени на площадь Советов пытались пройти гражданские активисты. Однако полицейские в оцеплении не пускали даже прохожих.

Кроме того, власти экстренно решили помыть детские горки, установленные на площади: толпу девушек в красных манишках с надписью "Кузбасс — территория возможностей" беспрепятственно пропустили за ограждение.

Между тем, с утра в субботу в Кемеровской области были задержаны 4 автобуса с жителями Новокузнецка, которые направлялись в Кемерово на митинг., а полиция сегодня устраивала рейды на трассах региона. По сообщению Znak.com, на подъезде к городу полиция задерживала все машины, в которых люди ехали на митинг и проверяла почти все машины, которые ехали в сторону Кемерово.

Телеграм-канал "Открытый город" сообщает о задержании представителей коренного малочисленного народа — шорцев. Они ехали в Кемерово на митинг и были задержаны полицией и доставлены в отделение без предъявления обвинений и объяснения причин задержания. Сами задержанные объясняют происходящее как проявление расовой дискриминации в отношении коренных этносов, которым с недавнего времени запрещено посещать областной центр по распоряжению Тулеева.

По информации члена ОНФ Максима Учватова, 20 апреля ряд активистов с юга области приехали в Кемерово, где их встретили "3 полицейских экипажа во главемайором. Согнали понятых, начали утверждать, что по словам некого гражданина данные жители региона якобы были замечены распивающими алкогольные напитки в общественных местах". После заявления активистов, что ведется видеосъемка противоправных действий, все были отпущены.

Самого Учватова вчера вызвали в центр противодействия экстремизму для дачи пояснений по поводу "некого сигнала по экстремистской литературе".

Кроме того, по информации Тайги.инфо, несколько активистов партии Яблоко были задержаны в Кемерове еще до начала пикета. В большинстве случаев свои действия полицейские объясняли "борьбой с экстремизмом" и другими оперативными мероприятиями.