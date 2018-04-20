В столице Кузбасса объявлен "синий" уровень террористической опасности

С 17 по 27 ареля в столице Кузбаса — Кемерове объявлен "синий" уровень террористической опасности.

Синий — это первый низший уровень, так называемой «повышенной» опасности. Это когда информация о возможном теракте, террористическом проявлении требует проверки, и степень ее достоверности сомнительна.\

В рамках этого уровня осуществляется дополнительный инструктаж и задействование нарядов полиции, патрулирование улиц, вокзалов, других объектов, вводятся дополнительные досмотры в аэропортах, осмотры транспорта, газопроводов, других экономических объектов, разведка и проверка маршрутов движения для того, чтобы определить, где возможно находятся взрывные устройства.

При установлении «синего» уровня террористической опасности населоению рекомендуется: при нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет), странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов).

Кроме того, надо обращать внимание на брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

Обо всех подозрительных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

Населению предписывается оазывать содействие правоохранительным органам, относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию сотрудниов полиции.

Нельзя принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов нельзя приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать, посольку любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни.