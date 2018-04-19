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Кандидатом в губернаторы Кузбасса на праймериз от «Единой России» стал совладелец Good Line

Пресс-служба кемеровского отделения партии «Единая Россия» сообщила, что политсовет кемеровского отделения  выбрал двух кандидатов на праймериз перед досрочными выборами губернатора Кемеровской области: врио губернатора Кузбасса, экс-глава угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев и первый заместитель секретаря регионального отделения партии, совладелец компании Good Line Вячеслав Петров., сообщает "КоммерсантЪ".

Компания Good Line работает в Кузбассе с 2002 года, и предоставляет интернет-услуги почти 500 тыс. Пользователей в Кемеровской области. 

Праймериз «Единой России» пройдет 3 июня. Выборы нового губернатора Кемеровской области состоятся в единый день голосования — 9 сентября 2018 года.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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