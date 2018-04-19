Результаты на 29 избирательных участков в Кузбассе вызвали вопросы у ЦИК

Центризбирокм России проверит результаты 150 избирательных участков в Сибири. Для этого будут вскрыты опечатанные документы со списками избирателей на выборах президента РФ.

Проверка проводится в целях соблюдения закона по включению в списки избирателей по месту нахождения.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, на прошедших выборах некоторые граждане могли проголосовать несколько раз. По предварительным данным, речь идет о 677 жителях.

Из опубликованных документов следует, что в регионах Сибирского федерального округа проверят 150 участковых избирательных комиссий. Больше трети приходится на Кузбасс (29) и Новосибирскую область (25).

Напомним, что в Кемеровской области результаты голосования на двух участках были аннулированы из-за вбросов, бюллетеней членами УИКов попавших на видеокамеры.

По информации Тайга.инфо, в регионах Сибири пропали сотни тысяч избирателей, при этом основной отток произошел из регионов, которые прежде демонстрировали наибольшую поддержку действующей власти. А процент за действующего президента РФ сильнее всего вырос именно в тех регионах, которые раньше были наименее лояльны, и где списочное число избирателей существенно выросло перед голосованием.

Председатель ЦИК Элла Памфилова также заявила на заседании, что ждет ответов от правоохранительных органов по ряду нарушений.