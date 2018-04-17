Обнародованы предварительные причины пожара в ТРК "Зимняя вишня" в Кузбассе

Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы установили причину пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта, сообщает "КоммерсантЪ".

По информации издания, к трагедии привело замыкание, вызванное протечкой в крыше ТРЦ, что привело к короткому замыканию в электропроводке, проложенной на четвертом этаже центра, над детской игровой зоной.

Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, не сработали.

Первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт.

Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник его не активировал.

Нескольких минут хватило, чтобы заполнить весь этаж дымом. По предварительным данным, часть зрителей решили прорываться через дым, но не прошли дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале.

Источник “Ъ” сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, однако они по какой-то причине не сработали.

Собственник ТРЦ «Зимняя вишня» знал о проблемах с противопожарной системой минимум два года.

В пресс-службе университета ГПС МЧС России “Ъ” сообщили, что официальное заключение по итогам экспертизы о причинах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» может быть обнародовано Следственным комитетом. СКР официально это пока не сделал.