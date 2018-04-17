В Кузбассе отправлены в отставку четыре заместителя губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской обсласти приступил к реорганизации системы управления администрации Кузбасса, сообщает пресс-служба областной администрации.

Вчера, в понедельник были полностью освобождены от своих обязанностей заместители губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, по вопросам здравоохранения Валерий Цой, и. о. заместителя губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.

Все остальные заместители губернатора с 16 апреля, по распоряжению Сергея Цивилева, становятся исполняющими обязанности заместителей губернатора — на период до формирования нового состава коллегии обладминистрации.

Напомним, согласно закона Кемеровской области «О коллегии администрации Кемеровской области» от 16 мая 2006 года., коллегия является высшим исполнительным органом государственной власти Кузбасса. Она объединяет, координирует и направляет работу исполнительных органов государственной власти региона. В её состав входят по должности все заместители губернатора, который осуществляет руководство коллегией.

По мнению экспертов-политолгов, в ближайшее время среди заместителей губернаторов могут произойти новые отставки, «скорее всего, связанные с социальным блоком, потому что к нему очень много вопросов».

Своей команды у Цивилева пока нет.

По мнению политолога, профессора Александра Коновалова, кадровая политика может стать причиной конфликтов между нынешним спикером совнардепа Тулеевым и Цивилевым. Ранее экс-губернатор Кузбасса заявлял, что оставляет Цивилеву «команду профессионалов», а сейчас врио «ее рушит», говорит Коновалов. «Не исключено, что Тулеев будет выражать свою обиду на такие кадровые решения», — считает он.