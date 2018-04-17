В Кузбассе признано незаконным изъятие частных земель

Беловский районный суд Кемеровской области удовлетворил иск владельцев земельных участков в селе Менчереп, которые требовали признать незаконными решения департамента по недропользованию Сибирского федерального округа об изъятии территорий для государственных нужд, сообщает Тайга.инфо.

Ранее, в 2016 году Сибнедра выпустили приказ об изъятии четырех участков в селе Менчереп под «госнужды» в пользу ООО «Стройпожсервис». Эти земли местные жители сдавали в аренду сельхозпредприятию.

Суд признал незаконными решения, на основании которых у собственников планировали изъять участки, на которых частная компания планировала добывать уголь открытым способом. По словам адвоката Ивана Павлова, руководителя правозащитной „Команды 29“, представлявшей интересы истцов, суд подтвердил, что, принимая решение об изъятии, Сибнедра нарушило права собственников.

Собственников участков не уведомили об изъятии. Кроме того, был нарушен принцип, по которому территория вместе с объектами должны быть выкуплены, а также не подтвердилось наличие «государственной нужды».

"Стройпожсервис" мобилизовал большие силы, чтобы доказать, что владельцы не имеют права оспаривать изъятие собственной земли под добычу угля. Однако суд проявил принципиальность и встал на сторону закона.

По мнению экологов, решение Беловского районного суда можно в дальнейшем будет использовать для тяжб с угольщиками на тех территориях, где нарушаются права жителей.

Между тем, мэрия Новокузнецка согласовала митинг против засилья угольных разрезов 21 апреля. Митинг пройдет на площади общественных мероприятий Куйбышевского района. Заявленное количество до 1000 человек.