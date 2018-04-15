В Кузбассе начал действовать особый противопожарный режим

Сегодня, с 15 апреля в Кузбассе начинает действовать особый противопожарный режим, который продлится до 15 июня, сообщает пресс-служба МЧС.

В этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, также увеличиваются штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности.

В период особого противопожарного режима вводится запрет на проведение различных пожароопасных работ (сжигание стерни и мусора, разведение костров). А также запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов; загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами; на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции за несоблюдение правил пожарной безопасности в подворьях и на полях увеличиваются. Так, для должностных лиц сумма штрафа при нарушении составит – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 400 000 до 500 000 рублей, для граждан – от 2 000 до 4 000 рублей.

В ведомстве отмечают, что в это время года возгорания, как правило, возникают из-за палов растительности и профилактических отжигов. Поэтому в период особого противопожарного режима запрещено на проводить сельхозпалы, сжигать мусор, разводить костры, в том числе и на приусадебных участках.